تراجع أسعار الدواجن في المحلات اليوم الجمعة 12-1-2024

شهدت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق ثبات سعري اليوم الجمعة 12-1-2024 خلال التعاملات الصباحية، وسجلت 67 جنيهًا في المزرعة، وفقا لبورصة الدواجن.

في حين تباع أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الجمعة 12-1-2024 بـ72 جنيهًا، وفق بوابة لأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

ورصدت «الوطن» في السطور التالية أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-1-2024، كما يلي.

- أسعار الفراخ البيضاء 72 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 12-1-2024 نحو 75 جنيهًا في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر يصل لـ110 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

كما بلغت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» في تعاملات اليوم الجمعة 12-1-2024 نحو 75 جنيهًا في أرض المزارع، فيما يصل سعر الكيلو إلى 80 جنيهًا للكيلو.

من جانبه، أكد عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إنَّ أسعار الدواجن انخفضت لأكثر من 3 جنيهات للكيلو نتيجة انخفاض الطلب على الدواجن ليصل السعر إلى 65 جنيهًا للكيلو، فيما كان سعر البيض ثابتًا، في تصريح سابق لـ«الوطن».