استقرار ملحوظ في سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم.. تبدأ من 128 جنيها

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء استقرار سعر كرتونة البيض في الأسواق المصرية، إذ تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت استقرارا ملحوظا، وبالنسبة لإنتاج مصر من البيض يصل سنويا إلى 13 مليار بيضة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر كرتونة البيض اليوم، والتي جاءت كما يلي:

أسعار البيض اليوم

- يتراوح سعر البيض الأحمر داخل المزرعة ما بين 128 إلى 130 جنيها.

- ويبلغ سعر البيض الأبيض أرض مزرعة 138 جنيها.

- ويصل سعر البيض البلدي داخل المزرعة 145 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

- وتسجل سعر كرتونة البيض الأبيض141 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر تصل للمستهلك بسعر 136 جنيهًا.

- يصل سعر كرتونة البيض البلدي في الأسواق إلى 148 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويتراوح سعر الكتكوت الأبيض داخل الأسواق ما بين 25 و 25.5 جنيه، أما سعر الكتكوت البلدي يتراوح ما بين 6.25 و 7.25 جنيه، فيما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 13 و14 جنيها، أما سعر الكتكوت الهجين يتراوح ما بين 10.5 و11.5 جنيه.