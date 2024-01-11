غلق مزلقان محطة الروضة بمركز ملوي بالمنيا لمدة 12 ساعة غدا.. اعرف السبب

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الخميس، غلق مزلقان محطة الروضة، غدًا الجمعة لمدة 12 ساعة، اعتبارا من السابعة صباحًا حتى السابعة مساء.

غلق المزلقان لإجراء أعمال تطوير شاملة

وأوضح بيان أصدرته محافظة المنيا، غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير شاملة، وإنشاء حواجز جديدة وتحسين الإضاءة، وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف التأمين ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان، أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي كوبري ملوي العلوي ومزلقان المحرص.

الالتزام بتعليمات رجال المرور

وناشدت المحافظة الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة، حفاظا علي سلامتهم، إذ يعد غلق مزلقان محطة الروضة خطوة مهمة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية، ومنع وقوع أي حوادث، كما أن أعمال التطوير التي ستنفذ، تساهم في تحسين السلامة المرورية بالمنطقة.