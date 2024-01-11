منتج مسلسل «سوتس بالعربي» يكشف حقيقة التحضير لجزء ثان لعرضه في رمضان

كشف طارق الجنايني، منتج مسلسل «سوتس بالعربي» مصير الجزء الثاني، بعد نجاح الجزء الأول من العمل، الذي عرض بالسباق الرمضاني 2022.

مصير الجزء الثاني من مسلسل سوتس بالعربي

وقال طارق الجنايني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يقرر حتى الآن عمل جزء ثان من مسلسل «سوتس بالعربي»، نافيا كل مايتداول حول بدء التحضير وعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2024.

وأضاف أنه يتردد في عمل جزء ثان من المسلسل، خوفا من عدم نجاحه مثل الجزء الأول، التى كان لقي ردود فعل كبيرة من الجمهور، في أثناء عرضه.

تفاصيل مسلسل سوتس بالعربي

وكان مسلسل «سوتس بالعربي» الجزء الأول، تدور أحداثه في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة آدم والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة حينما يكشف سره للمحامي زين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، تارا عماد، ريم مصطفي، عصام عمر، مصطفي درويش، يارا عزمي، لبني ونس، عمرو جمال.