خالد الجندي: الله إذا أحب عبدا حباه عطية وهدية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنَّ رحمة الله بعباده واسعة ومن رحمته توزيعه نفحات وصفات على عباده، مُستشهدا بقوله تعالى: «دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا».

وأضاف «الجندي»، في حوراه مع الشيخ رمضان عبدالمُعز، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أقدار العباد عند المولى – عز وجل - تنقسم إلى مراتب ومقدار العباد درجات من الله، وهي بين المغفرة والرحمة والعفو والكرم وكل واحد منا إذا أحبه المولى حباه بعطية وهدية.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «كل منا حباه الله بعطية تختلف عن الآخر، فمن العباد من أخذ الرحمة وآخر حباه الله العلم وثالث منحه المغفرة ورابع أخذ الجود والفضل».

واستطرد، أنَّ النخبة المنتقاة صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم – وكلهم على خير، وقال فيهم رسولنا الكريم: «ارحم أمتي بأمتي أبا بكر وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام مُعاذ بن جبل، وأفرضهم زيد، واقرأهم لكتاب الله أُبي بن كعب، ألا وأن لكل أمة أميناً، وأمين هذه الأمة عبيدة بن الجراح».

وأوضح: «كل منهم منفوح بنفحة من عند الله»، ولا نستغني عن رحمة «أبي بكر» أو عدل «عمر» وقراءة «أُبي بن كعب»، وتوزيعة تركة من «زيد».