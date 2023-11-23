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عالم بالأوقاف: علينا أن نحصي نعم الله.. ونتصدق منها على الفقراء

كتب:

منى صلاح
07:41 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
الشيخ أسامة قابيل

الشيخ أسامة قابيل

قال الدكتور أسامة قابيل أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ حفظ النعم من العين يكون بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالأفعال.

«قابيل»: علينا إحصاء نعم الله علينا

أضاف «قابيل»، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على قناة «الناس»: «المفروض كل واحد يعمل جرد للنعم اللي عنده، عشان يشكر ربنا، يعني يشوف دولاب هدومه ويخرج منها للفقراء، كذلك يشوف ما يملك ويخرج منه صدقات ويفعل خير».

الحسد موجود وعلى الإنسان التصدق

وتابع عالم الأوقاف، بأنَّ الحسد موجود، وعلى الإنسان أن يفعل الخير ويتصدق على الفقراء والمحتاجين، ويشكر الله على ما أنعم به عليه، يدعو الله أن يحفظه من كل سوء.

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بقلم منى صلاح