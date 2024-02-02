الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي.. وأنت في البيت

فيزا كرامة بطاقة إلكترونية تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، للأسر الأكثر احتياجًا، تتضمن البطاقة مبلغًا شهريًا من المال يمكن للأسرة استخدامه لشراء ما تحتاجه، وذلك لبعض الفئات المستحقة للدعم، والتي تقرر وزارة التضامن انطباق الشروط عليهم، بعد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.

في السطور التالية، نقدم خطوات الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي وإجراءات الحصول على الدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدة طرق، منها:

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

التوجه شخصيًا إلى مكتب التضامن الاجتماعي التابع للمنطقة السكنية.

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

النقر على أيقونة البرامج والمبادرات.

النقر على أيقونة تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة.

النقر على زر بحث.

سيظهر لك نتيجة الاستعلام على النحو التالي:

الحالة: سارية أو مجمدة.

المبلغ الشهري: المبلغ المالي الذي يتم صرفه على البطاقة.

تاريخ الصرف: تاريخ صرف المبلغ المالي على البطاقة.

الاستعلام عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء، يجب اتباع الخطوات التالية:

الاتصال بالرقم المخصص لمركز خدمة العملاء التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

اخبارهم بالرقم القومي لصاحب البطاقة.

انتظار الرد من ممثل مركز خدمة العملاء.

الاستعلام عن طريق التوجه شخصيًا إلى مكتب التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن فيزا كرامة بالرقم القومي من خلال التوجه شخصيًا إلى مكتب التضامن الاجتماعي، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى مكتب التضامن الاجتماعي التابع للمنطقة السكنية.

تقديم الرقم القومي لصاحب البطاقة.

انتظار الرد من موظف مكتب التضامن الاجتماعي.

يجب أن يكون صاحب البطاقة مسجلًا في برنامج تكافل وكرامة.

يجب أن تكون البطاقة سارية.

يمكن الاستعلام عن فيزا كرامة مرة واحدة في الشهر.

أهداف فيزا تكافل وكرامة

تهدف فيزا تكافل وكرامة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تخفيف الفقر والحد من مستوياته.

تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.

تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

الفئات المستهدفة من فيزا تكافل وكرامة

تستهدف فيزا تكافل وكرامة الفئات التالية:

الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 420 جنيهًا.

الأسر التي لديها أطفال من سن (يوم - 18 سنة) ومصروفاتهم المدرسية مرتفعة.

الأسر التي لديها أشخاص من ذوي الإعاقة.

الأسر التي لديها أشخاص مسنين.

شروط الحصول على فيزا تكافل وكرامة

لكي تحصل الأسرة على فيزا تكافل وكرامة، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون جميع أفراد الأسرة مصريين الجنسية.

أن يكون جميع أفراد الأسرة مقيمين في مصر بشكل دائم.

أن يكون جميع أفراد الأسرة غير قادرين على العمل أو يعملون بأجر يومي أو غير منتظم.

إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة

لكي تحصل الأسرة على فيزا تكافل وكرامة، يجب اتباع الإجراءات التالية:

تقديم طلب إلى مكتب التضامن الاجتماعي التابع للمنطقة السكنية.

المستندات المطلوبة للحصول على فيزا تكافل وكرامة

تقديم المستندات المطلوبة، وهي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لكل فرد من أفراد الأسرة.

صورة من شهادة الميلاد لكل طفل من أطفال الأسرة.

تقرير طبي من القومسيون الطبي في حالة وجود شخص من ذوي الإعاقة.

تقرير طبي من وزارة الصحة في حالة وجود شخص مسن.