1.8 تريليون جنيه للتعليم قبل الجامعي.. ورفع الإنفاق على الصحة إلى 147.9 مليار

حددت الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى الولاية الرئاسية الجديدة 2024-2030، دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة بما لا يقل عن 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية بينها 100 مستشفى و3000 وحدة صحية، كذلك تعزيز صناعة الدواء ليغطى الإنتاج المحلى نحو 95% من احتياجات السوق المحلية، وزيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع فى إنتاج، كذلك مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.

ووفقاً لـ«الوثيقة» يجرى العمل على زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحى لتغطى 100% من السكان، واكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى كافة المحافظات، والحفاظ على معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة والرضع ودون الخامسة عند معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، كذلك خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر، والقضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسع تخصصات طبية حرجة، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنَّف من بين الدول الثلاثين الأولى عالمياً.

ومن المستهدف أن يتم رفع الإنفاق على الصحة إلى نحو 147.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2023/ 2024 بنسبة زيادة نحو 15%، وتخصيص استثمارات كلية عامة وخاصة للخدمات الصحية فى خطة نفس العام تُقدَّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجمالية للخطة، وذلك لتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى 2030 وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالباً

وشملت الوثيقة التعليم قبل الجامعى، حيث ستعمل الدولة على زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعى إلى 1.8 تريليون جنيه، وزيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030 وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالباً فى الفصل، وتبنى مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية، وزيادة ملموسة فى أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم.

ومن المستهدف زيادة عدد المدارس اليابانية 200 مدرسة خلال عام 2030، وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية إلى 140 مدرسة، و50 مدرسة للمتفوقين، و150 مدرسة من مدارس النيل، والقضاء على التسرب المدرسى، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال، وربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت.

وبحسب موازنة 2023/ 2024، من المستهدف رفع دعم التأمين الصحى على الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لعدد 25.8 مليون طالب، وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى لتصل إلى 392.4 مليار جنيه فى موازنة نفس العام، أما التعليم الجامعى، فتستهدف الولاية الجديدة دعم الإنفاق على التعليم الجامعى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 2% واستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة، ودعم الاستثمار فى البحث الأكاديمى وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وارتفاع تصنيف 28 جامعة مصرية على الأقل لتصنَّف من بين أفضل جامعات العالم وفقاً لتصنيف QS العالمى للجامعات، مقارنة بنحو 14 جامعة حالياً، كذلك بناء نظام شامل للمساعدات المالية للطلاب.