سارة حازم: سمعة إسرائيل تُحاكَم بـ«العدل الدولية».. وجنوب أفريقيا «عملت عظمة»

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إنَّ سمعة إسرائيل تحاكم، بمكمة العدل الدولية، ودولة جنوب إفريقيا التي رفعت دعوى ضد إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية «عملت عظمة».

جنوب أفريقيا ذاقت من كأس الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري

وأضافت «طه»، ببرنامجها «كل الزوايا»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ البعض يتساءل لماذا جنوب إفريقيا هي مَن رفعت قضية ضد إسرائيل؟، والإجابة هي لأن جنوب إفريقيا مُوقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وأنها دولة ذاقت من كأس الاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري، إضافة إلى أن جنوب إفريقيا لها تجربة في مناهضة الفصل العنصري والإبادة الجماعية.

وتابعت الإعلامية سارة حازم طه: «محكمة العدل الدولية ذكرت أن جنوب إفريقيا أكدت في دعوتها أن إسرائيل تقوم بممارسات من شأنها أن تؤدي إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، وأن إسرائيل تتبع سياسة الفصل العنصري، ومزقت الشعب الفلسطيني وانتهكت المادة الثانية من قانون الإبادة الجماعية من خلال القصف الممنهج، وأن إسرائيل هجَّرت 85% من الفلسطينيين في غزة، وأن 80% من أهالي غزة يعانون من مستويات عالية من الجوع، و5 مستشفيات فقط تعمل في غزة، وأن كميات المياه غير كافية والصحة العالمية حذرت من انتشار الأوبئة في قطاع غزة».

أحكام العدل الدولية غير قابلة للطعن عليها

وأكدت أن أحكام العدل الدولية غير قابلة للطعن عليها، لكن لا توجد وسيلة لتنفيذ أحكامها، منوهة بأن المحكمة لو أصدرت حكمًا بإدانة إسرائيل ستخاطب مجلس الأمن وكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومطالبتها باتخاذ ما يلزم.

وتساءلت: «هل إسرائيل خايفة من توجيه اتهام لها؟، والإجابة أن واحد من كبار القانونيين وفقا لصحيفة إسرائيلية حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي من أن هناك خطرا حقيقيا من إدانة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وإصدار أمر بوقف إطلاق النار».

واختتمت: «حتى ولو مشوفناش موقف وحتى إسرائيل إذا لم تتوقف عن ممارساتها، هيرجعنا أن سمعة إسرائيل تحاكم وأن جنوب إفريقيا عملت عظمة».