خبير قانوني يكشف موقف مجلس الأمن من قرارات العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان، إن جنوب أفريقيا قدمت طلبها لمحكمة العدل الدولية، لانتهاك اسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتى وقعت عليها من قبل إسرائيل وجنوب أفريقيا، لافتاً إلى أن الاتفاقية تنص على أنه يمكن لأي دولة من أعضاء الاتفاقية ان تتجه لمحكمة العدل الدولية للتقدم بشكوى أو إثبات أي انتهاك على أي من الدول الموقعة على الاتفاقية.

الاتفاقيات الدولية

وأوضح «حلمي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن جنوب افريقيا دفعت بمجموعة من المتخصصين في المجال القانوني والاتفاقيات الدولية، وقدمت مذكرة من 84 صفحة، تطالب فيها بصدور قرار سريع من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات وإطلاق النار وحملات الإبادة الممنهجة، إلى أن يتم مناقشة الخلاف بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن المحكمة قد تتخذ اجراءات جنائية أو دولية في هذه القضية.

موقف مجلس الأمن من قرارات محكمة العدل الدولية

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، يتفق مع نظام المحكمة في رصد المخالفات والنزاعات التى تحدث في مختلف الدول، وخاصة قضايا انتهاك المعاهدات والاتفاقيات، وقد تصدر المحكمة قراراها بوقف الانتهاكات وفحص القضية، وهو الطلب الأول الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، وقرار المحكمة سيتم تبليغه لمجلس الأمن لاتخاذ اللازم، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن اللجوء إلى استخدام حق النقض «الفيتو»، في الاعتراض على قرار المحكمة.