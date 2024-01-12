أفضل صيغة لدعاء فجر الجمعة وتحديد ساعة الاستجابة

ليلة الجمعة هي ليلة مباركة عظيمة، لها فضل كبير عند الله تعالى، وقد وردت أحاديث نبوية شريفة تبين فضلها، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله فيها بخير إلا أعطاه إياه".

أجر حجة وعمرة تامة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة".

ومن فضل دعاء فجر ليلة الجمعة أنه من أرجى الأوقات للدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه"، ولذلك يستحب للمسلم أن يحرص على الدعاء في فجر ليلة الجمعة، وأن يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وأن يلح في دعائه، ويرجو رحمة الله تعالى.

أدعية يمكن للمسلم أن يدعو بها في فجر ليلة الجمعة

اللهم إني أسألك بعظيم رحمتك وجلالك أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كد، وأن توفقني لطاعتك ورضاك.

اللهم اغفر لي ذنبي وخطاياي، ووفقني لفعل الخيرات وترك المنكرات.

اللهم احفظني من كل سوء، واحفظ أهلي وأصدقائي وجميع المسلمين.

اللهم أصلح أحوال المسلمين، ووحد صفوفهم، وانصرهم على أعدائهم.

تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.