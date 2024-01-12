«ولادة على الطريق السريع».. مسعف وسائق ينقذان امرأة وطفلها في الفيوم

سيارة متوقفة على جانب الطريق، تحمل سيدة داهمتها آلام الولادة فجأة قبل موعدها، فتعالت صرخاتها واستغاثاتها، فيما ازداد توتر أسرتها، إذ إنّهم ما يزالون على طريق القاهرة/ الفيوم قبل البوابات، وتحدهم الصحراء من كل ناحية، فما كان منهم إلا أنّ استغاثوا بالإسعاف التي سرعان ما قدمت لنقل الأم وطفلها إلى المستشفى.

وما أن وصلت الإسعاف فوجئ المسعف وسائق السيارة بأنّ السيدة في حالة وضع، والتأخير قد يتسبب في فقدانها حياتها أو حياة طفلها، فما كان منهم إلا الوقوف ونقل الأم للإسعاف، ومساعدتها لتضع مولودها على قارعة الطريق.

ولادة على قارعة الطريق

بدأت الواقعة بتلقي مرفق إسعاف الفيوم، برئاسة الدكتور هاني همام مدير المرفق، استغاثة لنقل سيدة إلى المستشفى بعدما داهمتها آلام الولادة أثناء سفرها على طريق القاهرة/ الفيوم، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف رقم «1525» إلى مكان البلاغ.

دقائق قليلة ووصلت سيارة الإسعاف إلى المنطقة الواقعة بين بوابات الفيوم الهيكلية وبوابات الرسوم، بقيادة محمد عبد الحافظ، وبرفقته المسعف شريف خليل، ليتفاجئوا بسيدة مصابة بآلام الولادة وعلى وشك وضع طفلها بالفعل داخل سيارة ملاكي على قارعة الطريق.

إنقاذ حياة الأم ومولودها

وعلى الفور، تدخل المسعف، ونقل السيدة على «تروللي سيارة الإسعاف» لتكون في وضع مريح يساعدها على الولادة، إلى جانب التهدئة من روعها، واصطحب معها سيدة من أسرتها لتطمئنها، وتمكن من مساعدتها على الولادة الطبيعية.

الأم والطفل بصحة جيدة

وتأكد المسعف شريف خليل، من الحالة الصحية للجنين، إذ قطع الحبل السري، ثم تولى مهمة تجفيف وتحفيز الطفل، فضلًا عن تضميد جراح الأم مكان الولادة، وتسليم الرضيع للسيدة المصاحبة للأم بعد الاطمئنان على علاماته الحيوية لتحمله لحين الوصول للمستشفى.

نقل الأم ومولودها للمستشفى

وعقب انتهاء الولادة، اصطحبت الإسعاف الأم التي تدعى ياسمين عبد الناصر محمد «28 سنة» ومقيمة مركز سنورس، وطفلها «مولود ذكر» إلى مستشفى سنورس المركزي، للاطمئنان على الأم ورضعيها، وإجراء باقي التدخلات الطبية التي تحتاج إليها الأم في أعقاب الولادة.

وقدّمت أسرة الأم ومولودها الشكر، للمسعف الشجاع والسائق على سرعة استجابتهما، وإنقاذهما لحياة الأم ومولودها.