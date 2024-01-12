رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار.. اعرف أبرز الظواهر الجوية اليوم

يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وسيناء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك وفق بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية، كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 درجة مئوية، السواحل الشمالية 18 درجة مئوية، جنوب سيناء 23 درجة مئوية، شمال الصعيد 18 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 22 درجة مئوية.