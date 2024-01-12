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«الإسكان» تتعاون مع شركات عالمية لإنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف

كتب:

أيمن حمزة
10:57 ص | الجمعة 12 يناير 2024
الإسكان تعلن توقيع بروتوكولات مع شركات وطنية وعالمية لتوطين صناعتها مستلزمات المياه والصرف الصحي

الإسكان تعلن توقيع بروتوكولات مع شركات وطنية وعالمية لتوطين صناعتها مستلزمات المياه والصرف الصحي

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة في مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محلياً، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ».

إنتاج مستلزمات مشروعات المياه والصرف

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوطين تلك الصناعات في مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية لاكتساب الخبرات العالمية في هذا المجال، وخاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه والصرف، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير الريف المصري.

الصناعات الوطنية لمشروعات المياه والصرف 

أكد وزير الإسكان، أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تقدم كل الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطباً الشركات الوطنية، قائلا: «ننتظر بدء التصنيع الفعلي، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات».

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