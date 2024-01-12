أمطار رعدية غزيرة تضرب 10 محافظات لمدة يومين.. تحذير من نوة الفيضة الكبرى

حذرت غرف العمليات المركزية في المحافظات من سقوط أمطار رعدية إلى غزيرة غداً السبت 13 يناير والأحد 14 يناير، تمتد إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري، في آخر يومين نوة الفيضة الكبرى التي تشهدها المحافظات بداية من يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى الاثنين 15 يناير، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطرابات في حركة الملاحة البحرية، إذ تبلغ سرعة الرياح 70 كيلو متر في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار ونصف.

وتشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية»، سقوط أمطار وتكون رعدية السبت 13 يناير بنسبة تصل إلى 70%، وتمتد إلى «القاهرة، الجيزة، القليوبية» يوم الأحد 14 يناير وتكون مُتوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

أمطار رعدية على المحافظات

وتنشط الرياح يومي السبت 13 يناير والأحد 14 يناير على محافظات «القاهرة، القليوبية، الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، أسيوط» وتكون مٌثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وحذرت غرف العمليات المركزية في المحافظات المواطنين لوجود الأتربة العالقة لاسيما مرضى حساسية العيون، الجيوب الأنفية، مرضى حساسية الصدر، لوجود الأتربة العالقة جراء نشاط الرياح.

طقس بارد في المحافظات

وتشهد المحافظات طقسا باردا نهارا مائل إلى البرودة ليلا يمتد إلى محافظات الصعيد التي تشهد طقسا شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، مع تكون الصقيع على المزروعات