اقرأ في عدد «الوطن» غدا: مصر وأمريكا تتفقان على رفض تهجير الفلسطينيين.. وتتمسكان بحل الدولتين

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- مصر وأمريكا تتفقان على رفض تهجير الفلسطينيين.. وتتمسكان بحل الدولتين

- السيسي لـ«بلينكن»: يجب إدخال مساعدات كافية لإنهاء الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة

- «وثيقة الحكومة» ترصد التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة

- «حياة كريمة» تحقق أحـلام المصـريين

- تريليون جنيه لـ«المبادرة الرئاسية».. وزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» إلى 240 ملياراً

- الحوار الوطنى: «الوثيقة» تعزز قوة الاقتصاد والأحزاب: تحقق ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة

- استعدادات المنتخب والقطبين

- «صلاح» يحفز لاعبى الفراعنة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

- جلسات مستمرة فى الأهلى لحسم مصير «عبدالقادر ومحسن»

- الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد وعقد صفقات جديدة

- رئيس الوزراء: نعمل لجذب الاستثمارات لـ«محور القناة»

- «مدبولى»: ما يحدث فى «السخنة» معجزة.. والميناء من أكبر موانئ العالم لخدمة النقل واللوجيستيات

- وزير الزراعة يبحث تطوير «التعاونيات» وتعزيز دورها فى دعم الفلاحين

- «القصير»: «الاتحادات التعاونية» تلعب دوراً مهماً فى توفير مدخلات الإنتاج والميكنة والحصول على التمويل

- «الإسكان»: الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات المياه والصرف

- الانتهاء من تأهيل 3 محطات ومدّ شبكات المياه للمناطق المحرومة فى أسيوط

- وزير المالية: تزايد الإقبال على مبادرة استيراد السيارات من الخارج

- «حالة خاصة».. دراما إنسانية لمرضى التوحد

- أحداث المسلسل تنال إشادات واسعة من الجمهور.. وتصدرت مواقع التواصل

- المخرج: واجهت صعوبات.. و«غادة»: الممثلون الشباب وراء مشاركتى

الصفحة الثانية

- «الوطن» تستعرض مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد

- «حياة كريمة» تحقق أحلام المصريين

- 240 مليارا مخصصات «تكافل وكرامة».. وتريليون جنيه لتطوير الريف

- الدولة تخطط لتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعى بما لا يقل عن 10% سنويا.. وتطوير 4584 قرية فى 175 مركزاً فى 20 محافظة

- إنشاء 332 مجمعاً حكومياً و324 منشأة تضامن و983 مركزاً للشباب و15330 فصل صيانة و1303 مدارس

- 1.8 تريليون جنيه للتعليم قبل الجامعى ورفع الإنفاق على الصحة إلى 147.9 مليار

- إنشاء 3100 منشأة صحية وتعزيز صناعة الدواء لتغطى الطلب المحلى

- 30 مدينة من «الجيل الرابع» تستوعب 20 مليون نسمة.. ومضاعفة العمران لـ14%

- إنشاء 672 ألف وحدة منها 54 ألف وحدة سنوياً للإسكان الاجتماعى بحلول عام 2030

- زيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى 2030 وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالباً

- تحديث منظومة الرى لـ1.1 مليون فدان.. وإنشاء شبكات الصرف المغطى لـ6.4 مليون فدان فى 2030

الصفحة الثالثة

- الأحزاب: «الوثيقة» تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة المحلية

- «مستقبل وطن»: الدولة تبذل جهوداً لتشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبى.. و«المصريين الأحرار»: ترسم خريطة الاقتصاد فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى

- «تحالف الأحزاب»: تزيد من معدل النمو والإنتاج وتستهدف تحقيق عوائد من المشروعات القومية

- برلمانيون: خطوة اقتصادية ضخمة لصالح الوطن وتحقق نموا 8% سنويا

- «عبدالقادر»: المحاور تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة

- أمناء «الحوار الوطنى»: تستهدف خلق اقتصاد قوى يحمى الدولة والمواطن

- «الكشكى»: اتسمت بدقة الأهداف وترجمتها على أرض الواقع بأعلى درجة نجاح

- «سلامة»: طرح الوثيقة للنقاش بالجولة الثانية من الحوار يخلق رؤى مختلفة وتوصيات غير تقليدية

- «جلال»: السياسات الاقتصادية فى حاجة إلى إعادة النظر لتتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة

- «رشاد»: تعزز دعائم اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة بتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية

- تستمر صحوة مصر الاقتصادية لتؤكد أننا سنكون ضمن الكبار اقتصادياً، ولعل خطوات مصر للانضمام لتجمع البريكس والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وكذا بنك التنمية الجديد التابع لبريكس خطوة لتوازن مصالحنا الاقتصادية بين الشرق والغرب

- اقتصاد الولاية الجديدة

الصفحة الرابعة

- «الوطن» داخل أكبر معرض فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- صباح يوم الثلاثاء الماضى، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، انطلق معرض «بلاستيكس 2024» فى نسخته الـ19، والذى يُعد الأضخم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما يحتويه من عدد كبير للعارضين من مختلف الجنسيات يصل إلى أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة حول العالم، يتنافس خلاله المشاركون على عرض منتجاتهم وماكينات التصنيع الحديثة والمطورة لجذب المستثمرين.

- إقامة حدث صناعى كبير مثل معرض «بلاستيكس 2024»، داخل مصر فى الفترة من 9 إلى 12 يناير، يسهم فى تطوير الصناعة المصرية، ووضعها فى مسارها الصحيح، وجعلها قاعدة صناعية كبرى فى قطاع البلاستيك والمطاط على مستوى الشرق الأوسط، لتصبح مصر قِبلة للصناعات البلاستيكية المختلفة.

«الوطن» أجرت جولة داخل أجنحة المعرض المختلفة، بالقاعتين 1 و2 فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، واستمعت إلى العارضين من مختلف الدول الذين أشادوا بأهمية المعرض فى تسويق المنتجات وخلق أسواق جديدة للمستثمرين فى الدول الأخرى، ووصفوه بالفرصة الذهبية لمجتمع الصُّناع فى مجال الصناعات البلاستيكية.

- «بلاستيكس 2024» ريادة مصرية فى صناعة البلاستيك

- شركات العالم تتنافس على جذب العملاء فى قاعات «EIEC»

- وزير التجارة: فرصة لرجال الأعمال المهتمين بصناعة البتروكيماويات.. ومليار و555 مليون دولار صادرات البلاستيك واللدائن فى عام 2023

- إشادات واسعة من المشاركين: فرصة ذهبية لتسويق منتجاتنا وتحقيق مبيعات مرتفعة

- «رومانى»: نستورد ماكينات تصنيع «الشكائر» من الصين ونوزع منتجاتنا بالسوق المحلية.. و«أبورماح»: ننتج البوليمرات ونتعامل مع مختلف الجنسيات

- «أبوالمكارم»: خلق أسواق جديدة فى أفريقيا ووجود قوى فى الدول الأوروبية.. واستطعنا الفوز بنسبة كبيرة من السوق التركية

- رئيس «تصديرى الصناعات الكيماوية»: 800 مليون دولار تعاقدات متوقعة خلال المعرض

- نستورد 65% من المواد الخام ونسعى لزيادة حجم التصنيع المحلى.. ونساعد المُصنِّعين فى تسويق منتجاتهم

- المعرض وصادرات مصر

الصفحة الخامسة

- «العدل الدولية» تبدأ محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية

- وجنوب أفريقيا: مستقبل قطاع غزة مرهون بقرار «المحكمة»

- الفريق القانونى لـ «جوهانسبرج»: «تل أبيب» تقتل النساء والأطفال منذ 96 يوماً وانتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. والأمراض تفتك بالمدنيين الفلسطينيين ويجب اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم ووقف إطلاق النار فوراً.. ووزير العدل: الرد على هجوم «7 أكتوبر» تجاوز كل الحدود

- تعريف «الإبادة الجماعية» المتهمة بها «تل أبيب»

- اليوم الـ97 للعدوان الإسرائيلى: استشهاد العشرات.. والاحتلال يقصف بلدات جنوب لبنان

- وزيرة التضامن فى مؤتمر «الهلال الأحمر» لدعم الأشقاء: لم نغلق معبر رفح منذ بدء العدوان

- قصف مدفعى مكثف لمخيمات النصيرات والبريج والمغازى ومنطقة المغراقة وسط غزة

- «القباج»: الاحتلال دمر 134 مقراً حكومياً و95 مدرسة وجامعة بشكل كلى

- «مجاعة فِعلية» فى غزة

- الوضع الداخلى فى إسرائيل غير مُبشر، فالانقسامات تضرب الكنيست، والمُشاحنات تضرب الحكومة، والشارع الإسرائيلى يغلى، وانهارت السياحة والبورصة وأُغلقت المصانع وارتفعت معدلات البطالة بدرجة غير مسبوقة.

الصفحة السادسة

- العمل أخرجنى من عباءة الكوميديا.. وغادة عادل صاحبة تاريخ فنى كبير

- دورى مختلف تماما عن شخصيتي في «الميزان».. والحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت

- دراما إنسانية لمرضى التوحد: أنتم جزء رئيسى فى المجتمع

- طه دسوقي

- استعنت بمحامٍ وشاب مصاب بالتوحد فى شخصية «نديم»

- غادة عادل

- الشباب سبب مشاركتي.. وأشكر «واتش إت» لتعرُّضها لـ«التوحد»

- حسن أبوالروس

- أتمنى وصول الرسالة للجمهور وتشرفت بالعمل مع «غادة»

- السيناريست مهاب طارق

- «طه» مفاجأة.. ومجال المحاماة ملىء بالمغامرات

- المخرج عبدالعزيز النجار

- واجهت صعوبات فى أولى تجاربى واستمتعت بمشاهد المرافعات

- المنتج طارق الجناينى

- ردود فعل «أطفال التوحد» أشعرتنى بالفخر

الصفحة السابعة

- من «الشناوي» للجماهير

- لا وقت ضائع منذ الآن

- رسالة حاسمة من «فيتوريا» للاعبين

- «صلاح» يحفّز.. ومنافسة شرسة فى حراسة المرمى

- ملفات مهمة

- جلسات مستمرة فى الأهلى لحسم مصير بعض اللاعبين.. وإقامة خاصة لمهاجم الفريق الجديد

- الرتوش الأخيرة

- الزمالك يستعد لإنهاء أزمة سبورتنج لشبونة وفك القيد.. و«شيكابالا»: نحتاج صفقات جديدة

- أمم آسيا تقص شريطها

- صدام عربي بين قطر ولبنان بمدربين جدد في الافتتاح

الصفحة الثامنة

- دعم «القضية» فى الدورة المرتقبة لمعرض الكتاب

- الكلمة سلاح

- انتعاشة فنية

- شيرى عادل تستقبل 2024 بـ«مسلسل وفيلم»

- فقط فى مصر.. الأهالى يودعون قطار «أبوقير» بالصور التذكارية والأمنيات

- عجائب بيوت «الواحات»: «أوضة» صيفى و«أوضة» شتوى

- سباق سيارات فى الصحراء: متعة ومغامرة و30 ألف جنيه