موعد فتح الرابط الرسمي للتقديم في الوظائف الحكومية.. تخصصات 4 مسابقات

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد فتح الرابط الرسمي للتقديم في الوظائف الحكومية في 4 جهات رسمية حكومية، مشدداً على المتقدمين بضرورة استيفاء البيانات المطلوبة بالتحديد والاتزام بالمواعيد المقررة للتقديم وإجراءات التسجيل، مؤكداً أن اختبارات الالتحاق بالوظائف مُميكنة في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي.

وظائف وزارة العدل

الجهة الأولى المقرر فتح التقدم لوظائفها يوم 18 يناير الجاري، هي وزارة العدل، ومن المقرر تعيين 243 موظفا بها في عدد من الوظائف كمعاون خبير زراعي ومعاون خبير هندسي ومعاون خبير حسابي.

وجاءت التخصصيات المطلوبة كالآتي:

- مدني أو عمارة

- هندسة بحرية

- ميكانيكا

- كهرباء

- حاسبات ومعلومات

وظائف التربية والتعليم

أما عن الجهة الثانية، التي أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف شاغرة بها هي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع 11114 معلما، ومن المقرر أن يكون التقديم اعتباراً من يوم 18 من شهر يناير الجاري.

وظيفة التربية والتعليم، ستكون معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث».

وظائف البريد

وجاءت الجهة الثالثة والأخيرة في الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين بعدد 900 في الوظائف الآتية:

- مهندس كهرباء

- مهندس ميكانيكا

- مهندس ميكانيكا سيارات

- مهندس تخطيط النقل

- مهندس تشغيل وسائل النقل

- مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة

- أخصائي بريد

- أخصائي مكتب بريد

- أخصائي خدمة عملاء

- محام

تخصصات الوظيفة

- كهرباء

- ميكانيكا

- ميكانيكا سيارات

وظائف مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل

كما أعلنت مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل عن وظائف شاغرة في الآتي:

- وظيفة معاون طبيب شرعي معملي

- معاون طبيب شرعي ميداني

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة

- وظيفة حرفي سادس «ب» تشريح بالمستوى الوظيفى السادس «ب»

ومن المقرر أن يكون التقديم لجميع الوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية.