أفضل صيغة للدعاء بعد صلاة الفجر في رجب ووقت الاستجابة (فيديو)

يعد وقت الفجر من الأوقات التي يتحرى فيها المسلمون استجابة دعائهم، وتحقيق أمنياتهم من خلال التضرع والإلحاح على الله بالدعاء خاصة إذا تزامن ذلك مع أول فجر في شهر رجب، وقد كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أفضل صيغة قصيرة للدعاء بعد صلاة الفجر سواء في شهر رجب أو غيره من الشهور والأيام الأخرى، لافتة إلى أنّ هناك صيغ أخرى متعددة يمكن للمسلم أن يدعو الله عز وجل بها.

صيغة الدعاء بعد صلاة الفجر في رجب

وحول أفضل صيغة قصيرة للدعاء بعد صلاة الفجر، أوضحت دار الإفتاء تزامنا مع أول أيام شهر رجب أن تلك الصيغة هي: «اللهم مع أذان الفجر ندعوك يا رب أن ترزقنا قلبًا يأنس بمناجاتك، وعقلًا يهتدي بمعرفتك، وروحًا تسعد بذِكرك».

وقت الاستجابة بعد الصلاة

وحول أهمية الدعاء بعد الصلاة، أوضح المفتي السابق، فضيلة الدكتور علي جمعة أن بعد كل صلاة هنالك دعوة مستجابة.

صيغ أخرى للدعاء

كما ذكرت الدار أن هناك صيغ أخرى للدعاء في الفجر منها: «اللهم إنّي أسألك أن توسع لي في رزقي، اللهم اكفني بحلالك وعطائك، وأغنني عن خلقك، اللهم إنّك كريم قدير فقدر لي الرزق الكثير وأكرمني بعطائك يا رب العالمين».

«اللهم إني أصبحت منك في عافية، وستر، وفضل، فتمم لي فضلك بتفريج همي، وتنفيس كربتي، اللهم فرج همي وغمي، واشرح صدري يا رحمن يا رحيم».

«اللهم إني وكلتك أمري وأنت خير وكيل، اللهم دبر لي أمري، فإنك أنت من يحسن التدبير يا ذا الجلال والإكرام يا عزيز يا قدير، اللهم إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، اللهم علّمنا من فضلك، ودلنا على الخير بفضلك».