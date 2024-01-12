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«النوبة» الرياضي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2007

كتب:

حمدي عبد الله
11:56 م | الجمعة 12 يناير 2024
منطقة السويس

منطقة السويس

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في السويس، جدول ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2007 للموسم الكروي 2023- 2024، حيث احتل فريق نادي النوبة الرياضي المركز الأول، في حين احتل فريق نادي فيصل المركز الثاني.

نادي النوبة يحتل المركز الأول

تضمن جدول الدوري الذي أعلنته منطقة السويس لكرة القدم التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه بعد انتهاء الأسبوع الثامن من عمر المسابقة احتل فريق نادي النوبة المركز الأول في الجدول، وحصوله على 18 نقطة حصدها من 8 مباريات، ويأتي نادي مركز شباب فيصل في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.

أقوى هجوم في الدوري من نصيب نادي مركز شباب فيصل

ويكشف جدول دوري الناشئين أن مركز شباب فيصل، يعد أقوى هجوم في المسابقة لإحراز مهاجميه 30 هدفاً يليه فريق النوبة برصيد 25 هدفا، فيما يكون خط دفاع نادي شباب فيصل هو الأقوى، وحارس مرماه أقوى، حيث لم تهتز شباكه سوى 10 أهداف، ويليه نادي الغريب بتلقيه 10 أهداف في مرماه.

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بقلم حمدي عبد الله