«رياضة السويس» تنظم تدريبات لفرقة الفنون الشعبية بمركز شباب المدينة

نظمت شعبة الفنون الشعبية التابعة لمركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، تدريبها للفرقة الشعبية بمركز شباب المدينة، التابع لقطاع شباب الأربعين تحت إشراف المهندس السيد خطاب، رئيس مجلس إدارة المركز، وبرعاية عادل الشيمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

تنمية مواهب الشباب

وقال المهندس سيد خطاب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المدينة بالسويس، إن التدريبات تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية وصقل المواهب الفنية والإبداعية لدى الشباب، موضحا أن مركز الفنون يستهدف فئة الشباب من سن 18 حتى 35 عاما، ويضم العديد من الشعب، ومنها شعبة الفنون التشكيلية وشعبة الموسيقى والكورال وشعبة الفنون الشعبية، وذلك من خلال مدرب الشعبة خالد كمال.

من جانبه أكد عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، تولي اهتماما كبيرا للشباب وتنمية وصقل مهاراتهم في شتى المجالات الأدبية والفنية والإبداعية للمشاركة في المسابقات والمهرجانات كافة.