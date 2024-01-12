أغلى ساعة ألماس في مصر.. ثمنها 5 ملايين جنيه (فيديو)

تحب الكثير من الفتيات والسيدات اقتناء المجوهرات المصنوعة من الألماس، لكن ربما تكون أسعارها الباهظة عائقا في طريقن، وتوجد إحدى الشركات المصرية تقدم عروضا مختلفة لإحدى الساعات المصنوعة من الألماس وبأسعار محدودة.

أغلى ساعة ألماس في مصر

تداولت إحدى شركات المجوهرات المصرية مقطع فيديو لأغلى ساعة حريمي ألماس في مصر يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه، وهى ربما تكون رخيصة عن أسعار الساعات الألماس الأخرى التي من المعروف أنها تكون باهظة الثمن.

كانت الساعة بالكامل مطرزة بالألماس، حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» حيث جاءت التعليقات كالتالي: «شكلها جميل جدا»، وأيضا «ماشاء الله تحفه بجد» وغيرها من التعليقات.

عروض وأشكال مختلفة من المجوهرات تقدمها الشركة المصرية منها انسيالات تبدأ أسعارها من 12 ألف جنيه بالإضافة إلى الخواتم والسلاسل وأيضا الأساور، كما تقدم للمجوهرات الذهبية بأشكالها المتنوعة.

أغلى ساعات الألماس في العالم

وتوجد العديد من الساعات المصنوعة من الألماس صُنفت بالأغلى في العالم منها ساعة جراف دايموند التي يصل سعرها إلى 40 مليون دولار، وهى تحتوي على 152.96 قيراط من الماس وأيضا ساعة المينا التي صنعت من الماس الناعم وهى كانت على شكل كمثرى، ويبلغ سعرها نحو 40 مليون دولار.

وجاءت من ضمن أغلى الساعات الألماس في العالم ساعة Graff Diamonds Hallucination التي تعد إحدى الساعات المميزة وهى من صناعة شركة Graff Diamond ويأمل الكثير الحصول عليها، حيث يبلغ سعرها حوالي يبلغ 55 مليون دولار، لأنها تحتوي على 110 قراريط من الألماس الملون.