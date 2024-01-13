انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي في القاهرة والجيزة اليوم

تنطلق اليوم امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظتي القاهرة والجيزة، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وسط إجراءات احترازية ووقائية من تعقيم اللجان والتباعد الاجتماعي للحفاظ علي سلامه الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات بجميع اللجان، بالإضافة إلي تخصيص غرفة لعزل الطلاب المرضي والمصابين بأمراض معدية.

طلاب الصف الثاني الثانوي

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان في محافظة الجيزة امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية، فيما يؤدي طلاب محافظة القاهرة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية للعلمي وامتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويتم عقد الامتحانات الكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت وورقيا لطلاب الدمج والمنازل والذين لم يتسلموا التابلت.

ووجهت المديريات التعليمية تعليمات لطلاب الصف الثاني الثانوي، بضرورة التواجد في المدارس في الساعة الثامنة ونصف صباحا قبل انطلاق الامتحانات في التاسعة صباحا، مشدده علي عدم إحضار التليفون المحمول سواء كان مفتوحا أو مغلقا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المخالفين وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني.

المديريات التعليمية

وحذرت المديريات التعليمية، من اصطحاب الكتب والمذكرات وأية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة داخل اللجان الامتحانية، وعدم الغش او محاولة الغش، مشيرا إلي أنه في حالة حدوث ذلك سيتم تحرير محضر لإثبات الحالة وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

كما وجهت المديريات التعليمية، الطلاب بالتأكد من شحن بطارية جهاز التابلت بنسبة 100% حتي لا يفصل أثناء الامتحان الإلكتروني، مشيرا إلي أن غرفة العمليات تتواصل مع جميع الغرف بالإدارات التعليمية للتأكد من سير الامتحانات ورصد أي عوائق تعيق بالعملية الامتحانية وإزالتها علي الفور.