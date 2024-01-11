«تعليم الغربية»: إحالة مدير مدرسة وملاحظين إلى التحقيق بسبب الإهمال في الامتحانات

أحال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، 2 ملاحظين ومدير مدرسة بإدارة شرق طنطا التعليمية، بسبب الإهمال أثناء أداء الطلاب والطالبات امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه خلال متابعته سير الامتحانات بمدرسة الشهيد عطية عبد المحسن عطية الابتدائية المشتركة، إدارة شرق طنطا التعليمية، تبين عدم ضبط اللجان، وعدم انتظام أعمال الامتحانات بها، وعدم وجود متابعة جيدة من مدير المدرسة للجان سير الامتحان، مما يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

متابعة سير الامتحانات

وأضاف أنه قرر بشكل فوري إحالة عدد 2 من الملاحظين بأحد اللجان في المدرسة إلى الشؤون القانونية بالإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة لعدم ضبط اللجان، والإهمال في متابعة سير الامتحان.

الالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية

وخلال المتابعة داخل كنترول المدرسة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الرصد بالشيت الورقي والإلكتروني يوميا، والانتهاء من التصحيح بشكل يومي، وعدم استخدام المزيل وأقلام الرصاص أثناء الرصد، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيا بالمحمول، والتدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.