«تضامن السويس» تبحث الاستفادة من عدة أماكن غير مستغلة لإنشاء مشروعات للمرأة

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، دراسة استغلال الأماكن المخصصة لها بقريتي محمد عبده ويوسف السباعي، لإقامة مشروعات خاصة برعاية المرأة.

وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالسويس، في تصريحات خاصة، إنها تفقدت الأماكن المخصصة للمديرية بقريتي يوسف السباعي ومحمد عبده في قرى شباب الخريجين، برفقة وفد من وزارة التضامن، لبحث سبل استغلال الأماكن للاستفادة بها في تقديم خدمات للمواطنين، مع مراعاة التطوير في الخدمة طبقا لخطة الدولة ورؤية مصر 2030.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن تقرر دعم هذه الأماكن بمشروعات جديدة تعود على الفئات الأولى بالرعاية، لتطوير القطاع والوصول بالخدمة الى مستحقيها في جميع الأماكن، لرفع مستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين في محافظة السويس، مشيرة إلى أن الأماكن التي تم تحديدها ستستغل في إنشاء مؤسسات لرعاية وخدمة المرأة.