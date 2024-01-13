انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي للترم الأول بالسويس اليوم

تنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي في السويس اليوم السبت، فيما يواصل طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة من مديرية التربية والتعليم.

امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة العربية لمدة 3 ساعات فترة أولى، وفي اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية، لمدة ساعة ونصف.

امتحانات الصف الأول الإعدادي بالسويس

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحانات فترة أولى في الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، وفترة ثانية في التربية والفنية لمدة ساعتين أيضًا، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات والتربية الفنية.