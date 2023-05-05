ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات 2023 التي أعلنتها مديريات التربية والتعليم خلال الأيام الماضية وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي، فيما يكثف الطلاب من استعداداتهم لأداء الامتحانات وتتويج جهودهم طوال العام بالتفوق والنجاح، واستعدادًا للاستمتاع بإجازة نهاية العام.

تستعرض«الوطن» جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني في جميع المحافظات 2023 وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني

ويأتي جدول امتحان الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات بالتزامن مع جدول امتحان الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2023 أيضًا، حيث تعقد امتحانات الصفين بالتبادل، بحسب الجداول المُعلنة، وتنطلق امتحانات الصف الثاني 7 مايو المُقبل.

الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة كالتالي:

الأحد 7 مايو: امتحان العلوم.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الجبر والإحصاء.

الخميس 11 مايو: امتحان الهندسة.

الأحد 14 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الخميس 18 مايو: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2023 الدقهلية والذي جاء كالتالي:

الأربعاء 3 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه الحاسب الآلي.

السبت 6 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه اللغة الأجنبية.

الاثنين 8 مايو: امتحان العلوم يليه التربية الفنية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الهندسة يليه التربية الدينية.

الخميس 11 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة القليوبية

وتنطلق الامتحانات بعد غدٍ الأحد بحسب جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة القليوبية والذي جاء كالتالي:

الأحد 7 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه الجبر والإحصاء.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان اللغة العربية يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 11 مايو: امتحان الهندسة يليه الدراسات الاجتماعية.

الأحد 14 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الإسكندرية

ويأتي جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الإسكندرية كالتالي:

السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية يليه التربية الدينية.

الأحد 14 مايو: امتحان اللغة الأجنبية.

الإثنين 15 مايو: امتحان الجبر يليه التربية الفنية.

الأربعاء 17 مايو: امتحان الهندسة يليه الحاسب الآلي.

الخميس 18 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الفيوم

السبت 6 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 7 مايو: امتحان العلوم.

الإثنين 8 مايو: امتحان الجبر والإحصاء.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 10 مايو: امتحان الهندسة.

الخميس 11 مايو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة أسيوط

الأحد 7 مايو: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء يليه الحاسب الآلي.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه التربية الدينية.

الخميس 11 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه التربية الفنية.

الأحد 14 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه الهندسة.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الغربية

الأحج 7 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، يليه التربية الدينية.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان الهندسة يليه التربية الفنية.

الخميس 11 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصال.

الأحد 14 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه الجبر والإحصاء.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة الشرقية

الأحد 7 مايو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء يليه التربية الدينية.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان اللغة الأجنبية يليه الهندسة.

الخميس 11 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الفنية.

الأحد 14 مايو: امتحان الجبر والإحصاء يليه الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 16 مايو: امتحان العلوم يليه التربية الرياضية "للمدارس الرياضية فقط"، وامتحان المستوى الرفيع للغة الأجنبية الثانية "لمدارس اللغات".

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي محافظة المنوفية

الأحد 7 مايو: امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصال، يليه الجبر والإحصاء.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية، يليه التربية الدينية.

الخميس 11 مايو: امتحان الهندسة يليه العلوم.

الأحد 14 مايو: امتحان اللغة العربية والإملاء يليه التربية الرياضية "لمدارس التربية الرياضية فقط".

الثلاثاء 16 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية يليه التربية الفنية.