 حرائق وفيضانات مدمرة.. ماذا يحدث في أستراليا والكونغو؟

ضربت موجة حرائق غابات أستراليا، اليوم، وسط توقعات بوصول درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية، في الوقت الذي تعرضت فيه جمهورية الكونغو لفيضانات واسعة النطاق التي أثرت على أكثر من 330 ألف شخص.

وخرج حريق غابات عن السيطرة بالقرب من مدينة بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، وسط ارتفاع درجات الحرارة، واندلع أكثر من 40 حريق غابات في الولاية الأكبر مع تعرض السكان في منطقة تشيترينج على بعد حوالي 60 كيلومتراً شمالي العاصمة لخطر الحريق، وفقا لما ذكره موقع«النهار» اللبناني.

تحذير من من موجة حارة في أجزاء كثيرة من أستراليا

وحذرت السلطات الأسترالية في وقت سابق من موجة حارة في أجزاء كثيرة من ولاية أستراليا الغربية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيانات، وصول درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية.

وناشدت السلطات في الأسترالية، سكان منطقة تشيترينج« نحو 6 آلاف»، إخلاء منازلهم فورا بسبب الخطر الذي يهدد الأرواح والمنازل.

وفي جمهورية الكونغو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هطول الأمطار الغزيرة على نحو غير معتاد الذي تعرضت له البلاد، تسبب في تأثر 9 من أصل 12 مقاطعة بالفيضانات التي ألحقت أضرارا بالمرافق الصحية والمدارس وغمرت الأراضي الزراعية.

وأشارت الصحة العالمية، في بيان، إلى تأثر أكثر من 330 ألف شخص، موضحة أن هطول الأمطار يمثل ضعف متوسط ما تم تسجيله بين العامين الماضين.

تدمير 34 منشأة صحية

وحذرت منظمة الأمم المتحدة من أن الفيضانات قد تؤدي إلى تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت إلى أن الفيضانات دمرت أوألحقت أضرارا بنحو 34 منشأة صحية و120 مدرسة وأكثر من 64 ألف منزل.

وقال المتحدث باسم الحكومة تييري مونجالا، إن الفيضانات التي بدأت قبل نحو أسبوعين، أسفرت عن مصرع 17 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أن منسوب الأنهار بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.