بدء امتحانات أولى وثانية ثانوي «الفترة المسائية» في 9 محافظات اليوم

تبدأ أعمال امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي اليوم للفترة المسائية في 9 محافظات بتمام الساعة 12 ونصف ظهرا وتنتهي حتى الساعة الساعة 3 ظهرا، حيث يبدأ اليوم الأول باختبار اللغة العربية، والإملاء، حيث تستمر الامتحانات ما بين 4 أو 5 أيام وفقا لكل محافظة، بينما انطلقت الفترة الصباحية بتمام الساعة 9 صباحا لتنتهى في الثانية عشر ظهر اليوم.

وأعلنت مديريات التعليم استعداداتها للامتحانات، حيث قال الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لمديرية الصحة وتوفير زائرة طبية بكل مدرسة.

خريطة بداية امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي

وجاءت خريطة المحافظات التي بدأت بها الامتحانات اليوم كالتالي،

-سوهاج حيث تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول من اليوم لمدة 5 أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل.

--بنى سويف و تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من اليوم، لمدة 5 أيام حتى يوم الثلاثاء المقبل.

-القاهرة وتستمر الامتحانات بها لمدة 5 أيام.

-الجيزة وتستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى 5 أيام.

-محافظة البحر الأحمر وتستمر أيام الامتحانات بها 6 أيام حتى الأربعاء القادم.

-محافظة السويس وتستمر الامتحانات بها للصفوف النقل بالثانوية العامة 6 أيام.

-المنوفية وتستمر الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي حتى 5 أيام.

-كفر الشيخ تستمر الإمتحانات لمدة 5 أيام للصف الأول والثاني الثانوي.

-الأقصر وتستمر أيام الامتحانات للصف الأول والثاني الثاني بها حتى الثلاثاء القادم.

اختبار الصف الأول الثانوي ورقى وإلكتروني

ويجرى اختبار طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بالمدارس المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية، وتم استلام الطلاب لجهاز التابلت التعليمي 2024، أو ورقيا لمن لم يتسلم الجهاز حتى الآن أو للمدارس الغير متصلة بالمنظومة الإلكترونية.