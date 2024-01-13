اليوم.. تطبيق جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء خلال امتحانات «الترم الأول»

تبدأ شركات توزيع الكهرباء تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع التيار من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً، لمدة 180 دقيقة يوميا، بدلًا من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً، بدءًا من اليوم، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024.

آلية تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الاحمال وقطع التيار

وتستعرض «الوطن» الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع التيارالكهربائي والتي ستنفذه جميع شبكات فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»

تحصيل المواد الدراسية

وجاء الجدول الجديد لتخفيف الاحمال وقطع التيار الذي تنفذه شركات توزيع الكهرباء، استجابة لطلبات أولياء الامور بهدف إتاحة أكبر فرصة للطلاب لتحصيل المواد الدراسية خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وهو كالتالي