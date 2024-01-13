رفع 83 طن مخلفات وقمامة من الشوارع ومحيط المدارس بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، برفع التراكمات والمخلفات بالقرى التابعة لها، حيث كثفت حملات النظافة لرفع الأتربة وتمهيد الطرق بنواحي قرية الحواويش ونيدة والقرى التابعة، وفي محيط المدارس، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات النظافة وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع والميادين وتحسين المظهر العام.

حملات نظافة مكثفة بسوهاج

وقال لطفي الشريف مدير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بسوهاج، لـ«الوطن»، إنه تم تكثيف حملات النظافة بقرية الحواويش وقرية نيدة، وذلك لرفع المخلفات والأتربة بشوارع القرى التابعة، كما تم رفع المخلفات من طريق الطواحين والمرشح والحواويش البحرية وطريق الديابات والسلاموني والساحة وبجوار الوحدة الصحية وبجوار المعهد الأزهري بالسلاموني، وترعة السيل والطريق السريع حتى الديرة.

إزالة 83 طن مخلفات بسوهاج

كما تم رفع جميع نقاط تجميع المخلفات بمعدات الوحدة المحلية بالحواويش، بإجمالي حمولة 83 طنا، وبإشراف خيري مختار رئيس القرية، وتواجد محسن أبو عوف سكرتير القرية.