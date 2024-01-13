حملة تموينية مكثفة على المخابز البلدية والمحلات التجارية في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تموينية مكثفة على المخابز البلدية والمحلات التجارية بقيادة عبد الله إسماعيل مدير الرقابة برئاسة مدير الرقابة بالإدارة أحمد مرسي، وتم ضبط المخالفين.

ضبط المخالفين ومحاضر قانونية بالزقازيق

أوضح مدير الإدارة التموينية أنه تم تحرير عدة محاضر كالتالي :

- تحرير محضر رقم 92 2024 جنح ثان الزقازيق، ضد أصحاب محلات بيع مواد طلاء وورنيش وبويات منتهية الصلاحية، فيما تم التحفظ على 107 عبوة بوزن 133 كيلو جرام، وجرى العرض على النيابة.

محاضر لعدم نظافة الأدوات

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر لعدم احتفاظ العاملين بالمحلات التجارية بالشهادات الصحية، فيما تم المرور على المخابز البلدية وتحرير محضر إثبات حالة ضد أحد أصحاب المخابز لقيامه بتجميع عدد 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل المخبز، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن و3 محاضر لعدم نظافة أدوات المخبز.