محافظ سوهاج: استكمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي بتكلفة 144 مليون جنيه

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، متابعة نسبة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي، في مرحلته الثانية، حيث يعمل على إزالة المعوقات تمهيدا لتسليمه في موعده المقرر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

استكمال المرحلة الثانية لمشروع توسعة كورنيش النيل

وأضاف بيان محافظة سوهاج، أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الكورنيش الغربي تبدأ من أمام المدينة الطبية، وتشمل تطوير وتوسعة الجزء المتبقي من الكورنيش الغربي في المسافة من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وحتى الكوبري العلوي الجديد، بمسافة 800 متر.

144 مليون جنيه تكلفة توسعة كونيش النيل

وذكرت محافظة سوهاج، أن المشروع يهدف إلى تيسير الحركة المرورية ومنع التكدس والازدحام بمنطقة الكورنيش الغربي والمدينة الطبية، حيث يجرى حاليا أعمال التكسيات الحجرية لجانب نهر النيل الغربي، والتوسعة بتكلفة 44 مليون جنيه، وإنشاء كوبري بطول 200 متر للربط بين المرحلة الأولى والتوسعة الجديدة أمام المدينة الطبية، بتكلفة 120 مليون جنيه.