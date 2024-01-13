«تعليم قوص»: معسكرات طلابية لتشجير وتجميل المدارس

قال عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إنه يُجرى التجهيز لسلسلة معسكرات خدمية طلابية لتشجير وتجميل مدارس الإدارة بمدارس المدينة وكل قرى المركز، بالتنسيق مع توجية التربية الاجتماعية والتربية الزراعية.

معسكرات طلابية

وأشار «القباني» إلى أن المعسكرات الطلابية ستبدأ عملها بعدة مراحل، حيث ستبدأ الأسبوع المقبل بمدارس المرحلة الابتدائية ثم يعقبها المدارس الإعدادية بعد انتهاء امتحانات نصف العام بالشهادة الإعدادية، مؤكدا أن كل مدرسة ستختار أيام عمل المعسكر الذى يتوافق مع طبيعة المكان الجغرافي للمنطقة المحيطة بالمدرسة، بالتنسيق مع مديري المدارس وتوجيه التربية الاجتماعية.

وأضاف مدير تعليم قوص، أن توجيه التربية الاجتماعية والأخصائي الاجتماع سيكون المنسق العام للمعسكر، أما دور توجية التربية الزراعية فهو دعم وتنسيق حدائق المدرسة بالأشجار ونباتات الزينة، من خلال مشتلي إدارة قوص التعليمية في قوص وحجازة.

زراعة نباتات الزينة

يذكر، أن إدارة قوص التعليمية يتبعها مشتلان للنباتات، يغذيان مدارس قوص، أولهما بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات على مساحة 3 قراريط، ويحوي أكثر من 200 نوع من نباتات الزينة والمنتجة، أما المشتل الثاني فعلى مساحة 5 قراريط داخل مدرسة حجازة قبلي الثانوية، وبه أكثر من 180 نوعا من النباتات.