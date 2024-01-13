طرح أسماك بسعر 45 جنيها للكيلو في سوهاج.. اعرف الأماكن

ضمن تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، كميات من الأسماك بأسعار مخفضة، حيث سجل الكيلو 45 جنيهًا فقط.

بيع أسماك بسعر 45 جنيها للكيلو في سوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج لـ«الوطن»، إن الوحدة قامت ببيع الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة طهطا، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتفعيلا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، حرصًا على رفع المعاناة عن المواطنين.

أماكن بيع السمك بأسعار مخفضة بطهطا

وأضاف، بأنه يجري بيع الأسماك بأسعار مخفضة بشارع المحطة أمام مسجد الحاج عبدالعال بمدينة طهطا، حيث تتواجد سيارة لبيع الأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بإشراف منصور حزين مدير المتابعة ومحمد السيد عبده مدير إدارة تموين طهطا وبالتنسيق مع التموين والصحة والجهات المعنية.