رصف ورفع كفاءة شوارع مركز طهطا في سوهاج بتكلفة 24 مليون جنيه

استكملت الوحدة الحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، برئاسة عامر عوض رئيس المركز، أعمال تمهيد وتسوية الطرق التابعة للمركز، سواء بالمدينة أو المركز، بتكلفة 24 مليون جنيه.

تسوية طرق طهطا بـ24 مليون جنيه

وجرى تسوية منطقة الراهب وجميع تفرعاتها التابعة حتى شارع أحمد عنبر وشارع عرابي، وامتداد شارع سوريا والساحة الشعبية، بإجمالي أطوال حوالي 4 كيلومترات بتكلفة 9 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

وتم استكمال تسوية وتمهيد شارع فريد بإمتداداته حتى بنك ناصر بتكلفة 15 مليون جنيه، بينما يجرى التمهيد والتسوية تمهيدا لأعمال الرصف وتركيب الأنترلوك بمختلف شوارع المدينة، ضمن خطة تنمية الصعيد.

رفع كفاءة الطرق وتركيب الإنترلوك

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في سوهاج، لـ«الوطن»، إن أعمال التسوية والتمهيد وتركيب الإنترلوك أشرف عليها نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة، بالتنسيق مع مسؤولي الرصف بالمحافظة برئاسة المهندس حاتم محمد عمر مدير مديرية الطرق، والمهندس هاني فكري رئيس وحدة الرصف بالمحافظة، ومسؤولي قسم الطرق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.