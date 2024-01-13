تبدأ منافسات البطولة الأفريقية بين المنتخبات المختلفة، اليوم السبت، لذا يهتم محبو وعشاق الكرة باتباع الخطوات من أجل ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا على الرسيفر لمشاهدة المباريات والمنافسات الهامة في البطولة بشكل مجاني.

وفي السطور التالية نوضح بالخطوات ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا على الرسيفر لمتابعة مباريات البطولة التي ستنطلق اليوم الموافق 13 يناير.

بالخطوات ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم أفريقيا على الرسيفر

تجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب كوت ديفوار، بداية من اليوم حتى 11 فبراير المقبل، لذلك يرغب محبي الساحرة المستديرة لمعرفة أسهل طريقة لـ ضبط تردد القنوات المجانية الناقلة للبطولة.

أسهل طريقة لـ ضبط تردد القنوات المجانية لكأس أمم أفريقيا

يمكن ضبط تردد القنوات المجانية لكأس أمم أفريقيا، عن طريق اتباع الخطوات التالية.

أولا الضغط على الإعدادات أو خيار «menu».

ثم يتم الضغط على خيار «Installation».

وبعدها يتم اختيار «Manual installation».

يتم إضافة اسم القمر الصناعي وتردد القناة، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز.

ثم الضغط على OK.

وبعد انتهاء البحث، ينبغي اخيار Save.

الطرق المجانية لمشاهدة مباريات منتخب مصر

قمر Amos 4W، عبر قنوات 5Sport hd و5Plus HD 5Stars HD، 5Live ، 5Live HD ويمكن تنزيلها عبر التردد 10840 الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000.

قناتي 5Plus HD، 5stars على تردد 10969 و11103 الاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000.

وقناة sportdigital ستبث المباراة على التردد 11185 dvb-s2 ومعدل الترميز 22000 والاستقطاب عمودي.

وقمر Hotbird 13E، وسيبث على قناة Solo Calcio، وترددها 11179 ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

وقمر هيسباسات Hispasat 30W، سيبث على قناة SPORT TV 1 HD عبر التردد 12246 والاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.