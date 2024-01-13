كاتب صحفي: مديحة كامل كانت نجمة شباك.. ووالديها رفضا تمثيلها في البداية

تحدث محمد سرساوي، الكاتب الصحفي عن الفنانة مديحة كامل في ذكرى وفاتها، موضحا أنها من مواليد محافظة الإسكندرية، في كامب شيزار من عام 1946، وهي ابنة لعائلة كبيرة وثرية، ووالدتها كانت مرشحة لبطولة أمام أنور وجدي بعدما أُعجب بها، لكن زوجها أنتابته الغيرة وهددهما بالمسدس في اللوكيشن الخاص بالتصوير.

محاولات كثيرة جدا مع والد ووالدة مديحة كامل لإقناعهما بالسماح لها بخوض تجربة التمثيل

وشرح «سرساوي» خلال حديثه مع الإعلامية سناء منصور، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه بعد اكتشاف الفنانة مديحة كامل، استغرقوا وقتا كبيرا جدا في محاولات مع والدها ووالدتها، لكي يقنعوهما بالسماح لها بخوض تجربة التمثيل، وكانت تبلغ من العمر 17 عاما فقط.

مديحة كامل كان لها أعمال تلفزيونية خصوصا في فترة السبعينيات

أضاف «سرساوي» أن الفنانة مديحة كامل، كان لها أعمال تليفزيونية، خصوصا في فترة السبعينيات، مثل مسلسل العنكبوت عن الخيال العلمي، مؤكدا أن الفنانة مديحة كامل كانت نجمة شباك كبيرة، إلى جانب أنها كانت لها مسرحيات مهمة جدا ومميزة، وكانت بها كل مميزات المسرح، وكانت تجيد الوقوف أمام ممثلين كبار بالمسرح.