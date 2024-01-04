محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف والمستشفيات ببنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة بنها لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال بها، بالإضافة إلى تفقد مستشفى طوخ المركزي لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمستشفى ودفع الأعمال بها، ثم تفقد التشغيل التجريبي في مستشفى القناطر الخيرية المركزي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى واستكمال توريد ما تبقي من أجهزة طبية، حيث من المقرر دخول هذه المشروعات الخدمة خلال العام الجاري 2024

مشروعات مدينة بنها

تضمنت جولة محافظ القليوبية بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف وتوسعة طريق أبو حشيش بعد التوسعة بتكلفة 7 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية 2024، حيث يربط الطريق بين منطقة الفلل وشارع الموقف إطار التطوير الحضري.

كما تفقدَ «الهجان»، أعمال توسعة وتطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل بتكلفة 5 ملايين جنيه ضمن خطة رد الشيء لأصله 2024 قد تم الانتهاء من توسعة الطريق ويربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، في إطار خطة المحافظة الشاملة للقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، ومن المقرر الانتهاء من الطريقين في العام الجاري

أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها قطاع «ج» التي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6 - 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه، وسيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة كمتنفس حضاري للمواطنين للاستمتاع بالنيل باعتباره ملك للجميع.

كما تابع المحافظ الجولة بتفقد شارع فريد ندا بمدينة بنها حيث تفقد أعمال إنشاء نافورة أمام نقطه الارتكاز الأمني بمنطقة أتريب موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية

مستشفى طوخ العام

واستكمل «الهجان»، الجولة بتفقد مستشفى طوخ العام التي يتم إنشاؤها ضمن المشروع القومي للمستشفيات على مستوى الجمهورية لمتابعة ما استجد من أعمال، لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي ومن المتوقع دخولها الخدمة العام الجاري.

وأوضح محافظ القليوبية، أن نسبة تنفيذ الأعمال الإجمالية بلغت حوالي 85%، وتم الانتهاء من أعمال المبنى الخارجي بنسبة 95%، وتم الانتهاء من المرافق الداخلية، وفي المبنى الداخلي الرئيسي جاري استكمال أعمال التشطيبات النهائية بتكلفة 308 مليون جنيه

مستشفى القناطر الخيرية العام

واختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى القناطر الخيرية العام التي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية 485 مليون جنيه

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لاستكمال توريد باقي الأجهزة لافتتاح المُستشفى قريباً وإدخالها الخدمة بكامل طاقتها لتدعيم القطاع الطبي بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية

كما التقى المحافظ بالمواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أنه بعد تشغيل المستشفى الفعلي هذا العام تساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية بالمدينة، لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى.