محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى.. تخدم 225 ألف شخص

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى، التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 445 ألف م3/ يوميًا، وتخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر، وتعد من أضخم محطات المياه في المحافظة، وتعمل بنظام حديث يتميز بكفاءة عالية من جودة المياه، وفق أحدث المقاييس العالمية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمحطة 470 مليون جنيه، كما يجري العمل الآن على قدم وساق، لإنهاء أعمال مد شبكة المياه بالكامل، التي تصل أطوالها إلى 52 كيلومترًا، جرى تنفيذ 15 كيلومترًا منها، وتصل تكلفة الشبكة إلى 350 مليون جنيه.

الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة

وشددَّ «الهجان» على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة، للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة ودخولها الخدمة، إذ جرى الانتهاء من 95% من إجمالي أعمال المحطة المدنية، وجاري توريد الكهروميكانيك، كما اطمأن من مهندسي الموقع، على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، إذ إنّه جارِ الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر .

الانتهاء من الخزان بنسبة 70%

وتابع محافظ القليوبية، أعمال عداية خط المياه الخاص بالشبكة، من غرب إلى شرق الرياح التوفيقي، إذ جرى الانتهاء من الخزان بنسبة 70%، وسيتم البدء في أعمال الدفع النفقي لخط المياه بالتوازي مع إنشاءات المحطة، للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ، أعمال إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من 300 سيارة أجرة، بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة، وسيجري البدء في الإنشاءات الخاصة بالموقع خلال الفترة المقبلة، وإنشاء محلات للشباب داخل الموقف كخدمة متكاملة للمترددين على موقف السيارات وإيجاد فرص عمل للشباب.

جدير بالذكر، أنّ المشروع بدأت أعمال تنفيذه بعد التنسيقات التي تمت على مدار الشهور الماضية، بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة، إذ جرى توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال أرض الإدارة الزراعية بمدينة كفر شكر، لإقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور على مساحة 4200 م2، لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، بجانب مبنى جديد للإدارة الزراعية.