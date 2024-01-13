نقيب الصحفيين: لدينا مواهب قادرة على خلق صورة مختلفة

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل إعلان جوائز مسابقة أفضل صورة صحفية لعام 2023، الذي تنظمه شعبة «المصورون الصحفيون» بمقر النقابة، وذلك بإرسال تحية تقدير واعتزاز لكل الصحفيين المرابطين في غزة لقرابة الـ100 يوم، وتحية لكل الصحفيين في مصر والوطن العربي.

مواهب قادرة على خلق صورة مختلفة

ووجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لكل الصحفيين المشاركين في المسابقة سواء من مصر أو فلسطين، موجها التحية لكل صحفي في أرض فلسطين، الذين أعادوا الروح مرة أخرى للمهنة.

وقال البلشي، خلال كلمته في حفل إعلان جوائز مسابقة الصورة الصحفية الأفضل لعام 2023، إننا رأينا اليوم وتأكدنا من وجود مواهب قادرة على خلق صورة مختلفة، بصورة واحدة قادرة على الإبلاغ عن معارك حية وعناوين عريضة، ونتمنى أن يفوز الأفضل، وذلك بسبب وجود لجنة تحكيم على قدر من الثقة والنزاهة والموضوعية.

أكبر نسبة مشاركة

وتابع: كنا نحلم بالاحتفال بهذا اليوم في ظروف أخرى، ونحن نحتفل بانتصار فلسطين، ولكن يشاء القدر أن يتزامن هذا الحدث مع اليوم الـ100 للحرب على غزة، موجها التحية لأهالي فلسطين والصحفيين المرابطين، وأكد على تضامن النقابة مع القضية الفلسطينية والمصورين الفلسطينيين.

ومن جانبه، قال مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين، إن المسابقة هذه السنة شهدت أكبر نسبة مشاركة إذ شارك 360 صحفيا بمختلف الأعمال في المسابقة، وذلك بعد إعلان النقابة فتح باب المسابقة، وتابع أن هذه المسابقة تستمد قوتها من لجنة التحكيم، وهي لجنة على أعلى مستوى من النزاهة والشفافية.