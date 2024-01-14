ارتفاع أسعار الذهب عالميا بسبب تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا أسبوعيًا جديدًا على خلفية تزايد المخاوف وتفاقم صراع الشرق الأوسط بالضربات الجوية على اليمن، الأمر الذي أدى لارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس كونه الملاذ الآمن خاصة في أوقات الحروب والأزمات.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.18%

وخلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار الذهب بالمعاملات الفورية ارتفاعًا وصلت نسبته لـ0.18%، حتى سجل 2056 دولارًا للأونصة.

من جهته، قال كيلفن وونج كبير محللي السوق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة «أواندا»، إنَّ هناك اهتمام كبير يتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد، والذي يرى بأنّه كلما تصاعد درجته سيدعم أسعار الذهب لفوق المتوسط، والذي ​يتحرك مدة 50 يومًا حتى بلغ حاليًا 2056 دولارًا للأونصة الواحدة.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية هجمات متعددة على اليمن خلال أمس، للرد على مهاجمة قوات الحوثي لحركة الشحن بالبحر الأحمر، الأمر الذي وسع رقعة الصراع الناجم عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنحاء المنطقة.

ارتفاع أسعار الفضة عالميًا

جدير بالذكر، أنَّ الفضة ارتفعت ضمن المعاملات الفورية في الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.01% لتصل إلى 24 دولارًا للأونصة الواحدة، بحسب «سكاي نيوز».