والدة ملك زاهر تطالبها بالزواج.. والفنانة الشابة ترد: «على قلبكم 16 سنة كمان»

وجَّهت هدى زاهر رسالة لابنتها الفنانة ملك أحمد زاهر، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تطلب منها الزواج خلال الفترة المقبلة.

ملك تنفي ارتباطها عاطفيا

وجاءت رسالة هدى زاهر، بعد أن نفت ابنتها ملك أحمد زاهر، دخولها في ارتباط عاطفي، إذ قالت: «لا يوجد حب في حياتي، لأني مش قادرة على وجع القلب وعذاب الحب، وآلو إنت فين بتعمل إيه والجو ده، أنا مركزة فى شغلي وفى دراستي».

وعلقت هدى زاهر على كلام «ملك»، قائلة: «خلصيني يا حبيبتي الله يسعدك عندي غسيل كتير وورايا لسه إخواتك الصغيرين، إيه يا شيخة بقى».

ملك أحمد زاهر ترد على حديث والدتها

لترد ملك أحمد زاهر، على كلام والدتها، قائلة: «بغض النظر إن هما كبروا الموضوع وعملوه خبر، وأنا أصلًا أتفه من كده، بس هقولهالك تاني يا مامي قاعدة على قلبكم مدة لا تقل عن 16 سنة كمان يا بختكم بيا».