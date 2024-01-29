أماكن استخراج فيش جنائي فوري.. هتستلمه خلال 24 ساعة

يهتم الكثيرون من المواطنين بمعرفة أسرع الطرق وأسهلها لتخليص الأوراق الحكومية للعمل من بينها الفيش الجنائي، لذا نقدم أماكن استخراج فيش جنائي فوري، للتسهيل على المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمة.

أماكن استخراج فيش جنائي فوري

وعن أماكن استخراج فيش جنائي فوري، فإنّه يكون من خلال تلك الأماكن التالية:

- أي قسم شرطة تابع له المواطن.

- من مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- بعض من المولات التجارية مثل مول سيتي ستارز وداندي مول.

ويختلف موعد استخراج الفيش حسب التكلفة.

خطوات استخراج فيش جنائي فوري

ولاستخراج فيش جنائي فوري واستلامه في اليوم نفسه، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

- التوجه أولًا إلى مكتب الفيش والتشبيه بقسم الشرطة التابع له المواطن، أو التوجه إلى مقر الأدلة الجنائية بمنطقة العباسية.

- تقديم الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي فوري، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري.

- إحضار شهادة الميلاد، لمن هم أقل من سن الـ16 عامًا.

- دفع الرسوم المقررة لخدمة استخراج فيش جنائي مستعجل.

خطوات استخراج فيش جنائي أون لاين

يمكن استخراج فيش جنائي فوري إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني من هنــــــــا.

- اختر الأدلة الجنائية.

- اضغط على إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب على الموقع حتى يتم بدء إجراءات الخدمة.

- تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين.

- ادخل البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه.

- اضغط على تسجيل الطلب.

- اختر طريقة الدفع إلكترونيا.

شروط استخراج فيش جنائي أون لاين

حدد الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عدة شروط لاستخراج فيش جنائي أون لاين، وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم للحصول على الفيش الجنائي مقيمًا بمصر عند التقدم للصحيفة واستلامها.

- يتقدم المواطن بنفسه لإصدار الفيش الجنائي من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا يسلم الفيش والتشبيه إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

أسعار فئات الفيش الجنائي

يوجد 4 فئات للفيش الجنائي وهي على النحو التالي:

- 29 جنيهًا للصحيفة الجنائية العادية.

- 34 جنيهًا للصحيفة الجنائية العاجلة.

- 49 جنيهًا للصحيفة الجنائية المميكنة.

- 70 جنيهًا للصحيفة الجنائية الإلكترونية.

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش الجنائي

يختلف نوع الفيش الجنائي بناء على طلب المواطن، ويتم تحديد وقت استلام الفيش الجنائي وفقا للآتي.

فيش جنائي مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية عبر الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.

ويستغرق الفيش الجنائي المستعجل 48 ساعة، ويُسلّم للمواطن في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

الفيش الجنائي الفوري

أما في حالة الفيش الجنائي الفوري المستخرج من داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، ويُمكن استلامه في اليوم نفسه.

خدمات وزارة الداخلية أون لاين

- التقديم لكلية الشرطة أون لاين، وتقديم النتيجة عبر الإنترنت لتخفيف الأعباء عنهم، خاصة الطلاب القاطنين بالمحافظات البعيدة.

- التقديم لمعاهد معاون عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت.

- تقديم طلبات حج القرعة، من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

- خدمات الأحوال المدنية وإصدار الوثائق والمستندات.

- استخراج وثائق الميلاد أون لاين.

- خدمة استخراج تصاريح العمل.

- الخدمات المرورية دون عناء الانتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات، بما يحقق عدم توافد أعداد كبيرة لوحدات المرور.