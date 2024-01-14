سقوط أمطار خفيفة على مناطق في المنصورة.. أجواء شديدة البرودة ورياح

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة في عدة أماكن متفرقة مصحوبة ببرودة شديدة في الهواء ورياح محملة بالأتربة، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الجو، وإعلان المحافظة عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة تقلبات الطقس المفاجئة في أي وقت.

رفع حالة الطوارئ في فصل الشتاء في محافظة الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان له، رفع حالة الطوارئ في أرجاء المحافظة في فصل الشتاء، والتعامل الفوري في حال وقوع أي أزمة جراء هطول الأمطار والاستعداد للتعامل مع تقلبات الطقس، وتشغيل غرف الأزمات الرئيسية داخل ديوان المحافظة والتنسيق مع طوارئ المراكز والمدن ومتابعة الأجواء بأول أول.

صيانة المعدات وتجهيزها لشفط وكسح مياه الأمطار

وأوصى «مختار» بصيانة المعدات وتجهيز والسيارات والمركبات المعدة لشفط وكسح مياه الأمطار وتراكماتها من على جانبي الطريق، وإصلاح أعمدة الإنارة، حرصا على أمن وسلامة المواطنين وتجنب لمسها أثناء سقوط الأمطار، ونزول الفريق الميداني الشوارع والميادين لمتابعة كل مجريات الأمور خلال فترة الشتاء.