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رئيس الوزراء: أرباح العاصمة الإدارية تجاوزت 20 مليار جنيه

كتب:

نرمين عفيفي
11:07 ص | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن العاصمة الإدارية لها شركة قطاع خاص وهي شركة العاصمة الإدارية، فالإنفاق على المشروع لم يكن من الدولة ولكن تم تنفيذها من خلال فكرة شركات التطوير العقاري العملاقة، وهذه الشركة أرباحها تجاوزت الـ20 مليار جنيه ما يؤكد نجاح المشروع.

وأضاف مدبولي خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن أي مدينة جديدة كانت تستغرق 20 عاما حتى تصبح متكاملة ويعيش بها المواطنون، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة لن تستغرق أكثر من 3 سنوات لـ4 سنوات على الأكثر لكي تكون مدينة مليئة بالحياة.

 

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بقلم نرمين عفيفي