3651 طالبا أدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالوادي الجديد اليوم

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي يؤديها 3651 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، والتي تقرر إجرائها ورقيًا لطلاب الصف الأول، لحين تدريبهم على التابلت.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بالوادي الجديد

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز جميع مدارس المحافظة الثانوية لاستقبال طلابها، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الامتحانات ورقيًا، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الامتحانات إلكترونيًا.

جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النقل

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية للبنات والسادات الثانوية العسكرية، يرافقه مدير الإدارة التعليمية بالخارجة، حيث يتم إجراء امتحانات الصف الأول ورقيا والصف الثاني إلكترونيا.

ووجه وكيل وزارة التعليم بتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب حتى يتسنى لهم أداء الامتحان بعيد عن أي قلق، مشددا على الالتزام بالتعليمات وحظر التليفونات الذكية للطلاب والمعلمين ومن يخالف ذلك، سيتم اتخاذ اللازم نحوه وفق القوانين المنظمة للعمل.