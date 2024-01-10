جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول في بني سويف.. تبدأ السبت

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لانطلاق امتحان طلاب الصف الأول الثانوي الترم الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 في محافظة بني سويف، على مستوى الإدارات التعليمة السبع، بعدد من الإجراءات الإدارية والفنية لعقد الامتحانات.

موعد امتحان الصف الأول الثانوي الترم الأول في بني سويف

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم، موعد امتحان الصف الأول الثانوي الترم الأول في محافظة بني سويف، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث تنطلق الامتحانات، السبت 13 يناير، بمادتي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الترم الأول في بني سويف 2024

وأشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إلى أن جدول امتحان الصف الأول الثانوي الترم اول في محافظة بني سويف للعام الدراسي الحالي 2023/2024 كالتالي:

السبت 13 يناير 2024: اللغة العربية

السبت 13 يناير 2024: اللغة الأجنبية الثانية

الإثنين 15 يناير 2024: الكيمياء

الإثنين 15 يناير 2024: الجغرافيا

الأربعاء 17 يناير 2024: التاريخ

الأربعاء 17 يناير 2024: الأحياء

الأحد 21 يناير 2024: الرياضيات

الأحد 21 يناير 2024: الفلسفة

الثلاثاء 23 يناير 2024: اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 23 يناير 2024: الفيزياء.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول

وأنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023/ 2024 والتي تنطلق السبت 13 يناير بمادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وفق الإجراءات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحانات، والإلتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.