رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الترم الأول بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، ومستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها، صباح اليوم، بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعي بمركز الاختبارات الإلكترونية.

حسن سير الامتحانات باللجان

واطمأن «الجيزاوي»، خلال الجولة بالكليتين على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديمية، وانتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدايتها، وتوافر كل مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.