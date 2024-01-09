جامعة بنها تستقبل فريق مبادرة «تميز المعلم» الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية

استقبلت جامعة بنها وفد مشروع مبادرة تميز المعلم، وذلك في إطار مشاركة كلية التربية بالجامعة في تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الاتصالات تمهيداً لبدء العمل بمراحل المبادرة، وفقاً للخطة الموضوعة من جانب إدارة المشروع.

تلبية احتياجات سوق العمل

واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أثناء الزيارة دور جامعة بنها وجهودها المختلفة لتطوير برامجها بما يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدا رؤية كلية التربية بالجامعة بتكوين معلم مبدع متمكن من المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في التربية وبإعداد بحث علمي متميز يسهم في التنمية المستدامة للمجتمع وحل قضاياه وفقا لمقتضيات العصر ومعايير الجودة المنشودة.

فعاليات ومراحل المبادرة

من ناحية أخرى تضمنت الزيارة مناقشة الفعاليات والمراحل القادمة من المبادرة، وسبل التواصل والمتابعة بين الجانبين، وكذلك تضمنت إجراءات تسليم وتسلم الوحدة المتنقلة سالفة الذكر، وشرح كيفية وآليات العمل بها من جانب أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع.

جدير بالذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وينفذه مركز تطوير التعليم (EDC) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات ويقوم المشروع على عدد من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها تحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية، وبناء قدرات المعلمين وتعزيز مهاراتهم، ودعم عملية تعلم الطلاب والنهوض بإصلاح التعليم.