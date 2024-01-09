تشكيل أول مجلس تنفيذي لريادة الأعمال والابتكار في جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة على تشكيل المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال، بهدف وضع السياسة والاستراتيجية العامة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة أداء وحدات الابتكار وريادة الأعمال، والتنسيق والتعاون بين هذه الوحدات، وجذب التمويل والدعم لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

تعزيز ثقافة الابتكار

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في بيان للجامعة، إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح بيان جامعة بنها، أن المجلس يهدف أيضا إلى توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لأنشطة الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

تشكيل المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال

ويضم مجلس إدارة المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال، رئيس الجامعة، رئيسا، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، نائبا، وعضوية كل من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مكتب تسويق التكنولوجيا، مديرا تنفيذيا.

كما يضم المجلس في عضويته، مدير «نادي ريادة الأعمال، وحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، وحاضنة جامعة بنها للأجهزة الطبية والعلمية «ميدتك»، ومركز رعاية الموهوبين والنوابغ، ومكتب براءات الاختراع»، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، ومدير عام أمانة المجالس، بالإضافة إلى عضوين من الخارج خبيرين في مجال ريادة الأعمال بالحكومة وقطاع التعليم العالي.